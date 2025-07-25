بيان صادر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

عرضت قيادة فصائل منظمة التحرير في في بيان، بعد اجتماعها الدوري، "الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب في ، في ظل استمرار العدوان الوحشي، الذي يتجلى في حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني".وأكدت أن "ما يتعرض له الأهالي في غزة يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب موقفا حاسما من ومؤسسات حقوق الإنسان"، داعية إلى "تحرك فوري لوقف المجازر ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع".وناقشت "الأوضاع العامة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وخصوصا من النواحي الأمنية والاجتماعية والإنسانية"، مشددة على "ضرورة تعزيز حال الاستقرار والتكافل، والعمل لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها لبنان".وتوقفت عند "التراجع الخطير في خدمات وكالة الأونروا"، مؤكدة "رفضها التام لسياسة التقليصات"، مطالبة بـ"تأمين تمويل دائم ومستدام للوكالة، بما يضمن استمرار دورها الحيوي تجاه اللاجئين في لبنان وفي كل مواقع الشتات".ودانت بـ"أشد العبارات قرار الكنيست الصهيوني بالتصويت على ضم "، معتبرة إياه "خطوة عدوانية جديدة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة".ورحبت بـ"قرار ، بالاعتراف بدولة فلسطين، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في في أيلول المقبل".وحيت "صمود الأهالي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة"، مؤكد أن "تضحياتهم هي عنوان الثبات والكرامة والوحدة الوطنية".ودعت "الهيئات والأطر السياسية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية إلى تنظيم واعتصامات موحدة في كل المخيمات الفلسطينية في 3 آب، التزاما بالدعوة العالمية للتضامن مع غزة والأسرى، واستنكارا لجرائم الإبادة والتجويع والتطهير العرقي التي يرتكبها الإسرائيلي بحق شعبنا". (الوكالة الوطنية)