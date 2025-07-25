إزعاج متكرر للسكان.. مخالفات تطال سائقي سيارات ودراجات نارية

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أعلنت بلدية سير ـ ، في بيان، أنه "في إطار حرصها الدائم على سلامة وراحة المواطنين، قامت البلدية بواسطة عناصر الشرطة التابعين لها والمكلّفين العمل على فرض الأمن وملاحقة كل شخص يقوم بإقلاق الراحة العامة، بتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب سيارات ودراجات نارية يقوم أصحابها بإزعاج السكان عبر مكبرات الصوت والتشفيط في الأحياء طيلة النهار والليل، بالإضافة إلى تسطير محاضر بحق أشخاص ثبت أنهم قاموا برمي النفايات في شوارع البلدة".وجددت البلدية "التأكيد بأنّ نظافة البلدة وراحة المواطنين من الأولويات لديها، وفي حال تكرار هذه الحالات سيتم تسطير محاضر جديدة لنفس الأشخاص".