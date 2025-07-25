رابطة الأساتذة المتعاقدين تعقد ورشة عمل لتعزيز بنيتها التنظيمية

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نظمت المتعاقدين ورشة عمل نقابية في فندق بادوفا في ، بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش إيبرت". وهدفت الورشة إلى تقييم كل الأطر الادارية والتنظيمية المتعلقة بالتحركات الأخيرة للرابطة، كذلك عملت على إعادة تنظيم فروع المحافظات ولجان الاختصاصات داخل الرابطة مع وضع تصور للعمل في الأيام .شارك في الورشة الذي يضم الهيئة الادارية ومممثلين لكافة المحافظات (الشمال، وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك ـ وبيروت وجبل لبنان)، ويسّر أعمال الورشة وقام بعملية التدريب الخبير النقابي الدولي الدكتور غسان ، بالتعاون مع رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين .وفي ختام الورشة، اكد ت الرابطة ان "في جعبتها المزيد من القوانين والمخططات والتنظيم لجعل عملها النقابي الحر المستقل يصدح باصرار على النجاح، ولطالما حولنا المستحيل إلى الممكن بالأمل والإرادة والصبر والعمل لننجح".