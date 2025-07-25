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لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين تعقد ورشة عمل لتعزيز بنيتها التنظيمية

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:10
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نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين ورشة عمل نقابية  في فندق بادوفا في بيروت، بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش إيبرت". وهدفت الورشة إلى تقييم كل الأطر الادارية والتنظيمية المتعلقة بالتحركات الأخيرة للرابطة، كذلك عملت على إعادة تنظيم فروع المحافظات ولجان الاختصاصات داخل الرابطة مع وضع تصور للعمل في الأيام القادمة.
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شارك في الورشة المجلس التنفيذي الذي يضم الهيئة الادارية ومممثلين لكافة المحافظات اللبنانية (الشمال، وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك ـ الهرمل وبيروت وجبل لبنان)، ويسّر أعمال الورشة وقام بعملية التدريب الخبير النقابي الدولي الدكتور غسان صليبي، بالتعاون مع رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين.

وفي ختام الورشة، اكد ت الرابطة ان "في جعبتها المزيد من القوانين والمخططات والتنظيم لجعل عملها النقابي الحر المستقل يصدح باصرار على النجاح، ولطالما حولنا المستحيل إلى الممكن بالأمل والإرادة والصبر والعمل لننجح".
(الوكالة الوطنية)
 
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