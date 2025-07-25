دبور في لقاء وداعي مع المكاتب الحركية مع انتهاء مهامه الدبلوماسية

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التقى السفير اشرف دبور مع عدد من الاطر والمكاتب الحركية في زيارة وداعية، وعقد اللقاء في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في سفارة ، واستهل بالوقوف عن ارواح ، ثم بالنشيدين اللبناني والفلسطيني و"نشيد ".واعرب مسؤول لجنة العلاقات الوطنية في اقليم في حسن الناطور عن "خالص الشكر والمحبة والتقدير والإمتنان لما قدمه السفير دبور لشعبنا الفلسطيني في لبنان ولحركة فتح، والجهد الكبير الذي بذله في حماية المخيمات وابعادها عن التجاذبات والاستخدام ضمن الاجندات والدور الابرز في نسج وتوطيد العلاقات، بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في لبنان ولما قدمه من جهد وعطاء مشهود خلال فترة توليه مهامه".واضاف: "لقد كنت وستبقى راعياً ومتابعاً لشؤون أبناء شعبك الإنسانية والصحية والتعليمية، وكنت وستبقى دائماً والناصح الامين في كافة المجالات.شكراً لك على كل الدعم وكل النوايا الحسنة التي أظهرتها على مدى سنوات خدمتكم قضيتكم وشعبنا في لبنان."بدوره عبر السفير دبور عن تقديره الكبير "لهذا اللقاء لما يحمله في طياته من معاني الوفاء والالتزام بالمبادئ"، مؤكداً ان "اللقاء دائماً يكون على الاستمرار بنهج الوفاء للشهداء ومواصلة الطريق حتى انجاز مشروعنا الوطني الفلسطيني"، متوجهاً الى "الشعب الفلسطيني في لبنان الذي اثبت خلال الفترة السابقة التزامه الكبير بالامن والاستقرار في المخيمات والجوار اللبناني"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار بهذا النهج والحفاظ على الوجود الفلسطيني في لبنان".واعتبر دبور "اننا سنبقى في خنادق النضال حتى تحقيق حريتنا واستقلالنا".(الوكالة الوطنية)