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لبنان

دبور في لقاء وداعي مع المكاتب الحركية مع انتهاء مهامه الدبلوماسية

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:21
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التقى السفير اشرف دبور مع عدد من الاطر والمكاتب الحركية في زيارة وداعية، وعقد اللقاء في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين ، واستهل بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء، ثم  بالنشيدين اللبناني والفلسطيني و"نشيد العاصفة".
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واعرب مسؤول لجنة العلاقات الوطنية في اقليم حركة فتح في لبنان حسن الناطور عن "خالص الشكر والمحبة والتقدير والإمتنان لما قدمه السفير دبور لشعبنا الفلسطيني في لبنان ولحركة فتح، والجهد الكبير الذي بذله في حماية المخيمات وابعادها عن التجاذبات والاستخدام ضمن الاجندات والدور الابرز في نسج وتوطيد العلاقات، بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في لبنان ولما قدمه من جهد وعطاء مشهود خلال فترة توليه مهامه".

واضاف: "لقد كنت وستبقى راعياً ومتابعاً لشؤون أبناء شعبك الإنسانية والصحية والتعليمية، وكنت وستبقى دائماً الراعي والناصح الامين في كافة المجالات.شكراً لك على كل الدعم وكل النوايا الحسنة التي أظهرتها على مدى سنوات خدمتكم قضيتكم فلسطين وشعبنا في لبنان."

بدوره عبر السفير دبور عن تقديره الكبير "لهذا اللقاء لما يحمله في طياته من معاني الوفاء والالتزام بالمبادئ"، مؤكداً ان "اللقاء دائماً يكون على الاستمرار بنهج الوفاء للشهداء ومواصلة الطريق حتى انجاز مشروعنا الوطني الفلسطيني"، متوجهاً الى "الشعب الفلسطيني في لبنان الذي اثبت خلال الفترة السابقة التزامه الكبير بالامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار بهذا النهج والحفاظ على الوجود الفلسطيني في لبنان".

واعتبر دبور "اننا سنبقى في خنادق النضال حتى تحقيق حريتنا واستقلالنا".
(الوكالة الوطنية)
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