سعر تذكرة مغارة جعيتا يرتفع.. إليكم التفاصيل

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تم تعديل سعر تذكرة الدخول إلى مغارة ، ليصبح 15 دولارًا للبالغين و9 دولارات للأطفال، بعدما كان السعر السابق 9 دولارات للكبار و5 دولارات للصغار.تشمل التذكرة زيارة المغارتين والسفلى، بالإضافة إلى ركوب التلفريك والقطار السياحي، في تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والمغامرة.وتُعدّ مغارة جعيتا من أبرز المعالم السياحية في ، يقصدها الزوار من الداخل والخارج لما تحمله من جمال طبيعي نادر. ومع استمرار التحديات التي تواجه القطاع السياحي، تبقى المواقع الطبيعية مثل جعيتا محط أمل في دعم السياحة الداخلية وإنعاش الحركة السياحية في البلاد.