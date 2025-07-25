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لبنان
في مناسبة عيد الجيش.. المطران مراد يقدّم التهاني من اليرزة
Lebanon 24
25-07-2025
|
13:35
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زار رئيس اللجنة الأسقفية لـ"الحوار المسيحي- الإسلامي" في
لبنان
المنبثقة عن
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك
النائب البطريركي العام للسريان
الكاثوليك
المطران مار ماتياس
شارل
مراد،
قيادة الجيش
في اليرزة، حيث التقى
رئيس الأركان
اللواء الركن حسان عوده في مكتبه، يرافقه منسق اللجنة الأسقفية للحوار رئيس
لجنة العلاقات
العامة المركزية في"المرشدية العامة للسجون" في لبنان
جوزاف
أبراهيم محفوض، بحضور
مدير مكتب
رئيس الأركان العميد الركن شربل عاد.
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وهنأ مراد رئيس الأركان بـ "عيد الجيش الذي يصادف بعد أيام في الأول من آب"، منوها بـ"دور
المؤسسة العسكرية
في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ لبنان".
ثم بحث مع رئيس الأركان في الأوضاع العامة في البلاد"، موجها تحية طيبة ومحبة إلى
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل.
بعد اللقاء، شكر رئيس الأركان لمراد "مبادرته"، مثمنا "دوره الوطني والكنسي من أجل الحوار المسيحي- الإسلامي البناء في الوطن الحبيب لبنان". (الوكالة الوطنية)
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