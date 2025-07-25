في مناسبة عيد الجيش.. المطران مراد يقدّم التهاني من اليرزة

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زار رئيس اللجنة الأسقفية لـ"الحوار المسيحي- الإسلامي" في المنبثقة عن النائب البطريركي العام للسريان المطران مار ماتياس مراد، في اليرزة، حيث التقى اللواء الركن حسان عوده في مكتبه، يرافقه منسق اللجنة الأسقفية للحوار رئيس العامة المركزية في"المرشدية العامة للسجون" في لبنان أبراهيم محفوض، بحضور رئيس الأركان العميد الركن شربل عاد.وهنأ مراد رئيس الأركان بـ "عيد الجيش الذي يصادف بعد أيام في الأول من آب"، منوها بـ"دور في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ لبنان".ثم بحث مع رئيس الأركان في الأوضاع العامة في البلاد"، موجها تحية طيبة ومحبة إلى العماد رودولف هيكل.بعد اللقاء، شكر رئيس الأركان لمراد "مبادرته"، مثمنا "دوره الوطني والكنسي من أجل الحوار المسيحي- الإسلامي البناء في الوطن الحبيب لبنان". (الوكالة الوطنية)