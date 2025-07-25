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لبنان

"أبطال الأرز" يعودون بفخرٍ وإنجازٍ جديد...

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
25-07-2025 | 13:45
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في وقتٍ يزداد فيه التحدّي على الصعد كافة، وفي ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، يسطع نور الأمل من قلب الرياضة الوطنيّة.
 
 
 ومساء اليوم الجمعة، وصلت بعثة منتخب لبنان للذكور تحت 16 سنة، حامل لقب بطولة غرب آسيا والمتأهل إلى بطولة آسيا، إلى مطار بيروت الدولي قادمةً من العاصمة الأردنية عمان، حاملةً معها رسالة فخر وإصرار وشموخ لبناني يعانق سماء الأرز رغم كل الصعاب.
 
واستُقبل أبطالنا الصغار في صالون الشرف بترحيب رسمي وشعبي يعكس مدى حب الوطن وافتخاره بهم. وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، ورئيس اتحاد كرة السلة أكرم حلبي، والأمين العام للاتحاد شربل رزق، كان لهم حضورهم المميز إلى جانب أهالي اللاعبين ومشجعي الفريق، ليحتفل الجميع بهذا الإنجاز الذي يثبت أن عزيمة اللبنانيين لا تنكسر مهما اشتدت الأزمات.

في "صالة الأمير حمزة" بالعاصمة الأردنية عمّان، خطى منتخب لبنان للذكور تحت 16 سنة خطوة كبيرة نحو النجاحح، بحصوله على لقب بطولة غرب آسيا بعد مباراة نهائية حاسمة ضد المنتخب الإيراني، انتهت بفوز لبنان بنتيجة 88-80. هذا الانتصار ليس مجرّد رقم أو لقب، بل هو شهادة على إصرار وإرادة جيل جديد من الرياضيين اللبنانيين الذين تحدّوا كل الظروف الصعبة، من غياب الموارد إلى أزمات البلد والحرب، ليصنعوا فخرًا وطنيًا حقيقيًا.

لم يكن الفوز وليد مباراة واحدة فقط، بل جاء تتويجًا لمسيرة مثالية، إذ أنهى المنتخب البطولة دون أي هزيمة، محققًا انتصارات متتالية على منتخبات قويّة مثل إيران (84-70)، الأردن (88-68)، وسوريا (86-69). هذا الأداء الباهر يؤكد أن مستقبل كرة السلة اللبنانية في أيدٍ أمينة وقادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وبهذا الإنجاز، نجح لبنان في التأهل مع إيران إلى نهائيات بطولة آسيا التي ستقام في منغوليا بين 31 آب و7 أيلول المقبلين، حيث ينتظر الجميع أن يستمرّ منتخبنا الشاب في كتابة فصول جديدة من النجاح والتميّز.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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