"أبطال الأرز" يعودون بفخرٍ وإنجازٍ جديد...

مبروك للبنان بأبطالنا ..🏀🇱🇧🎉🥇❤️🇱🇧🥁👏
منشوف حالنا فيكن
Congratulations Leba🇱🇧non 🏀🥇🇱🇧🎉❤️
وصول بعثة منتخب لبنان للذكور تحت ال١٦ سنه لمطار الشهيد رفيق الحريري الدولي حامل لقب بطولة غرب آسيا والمتأهل لبطولة آسيا 🏀🇱🇧🎉🥇❤️🥁👏
مع تحيات إدارة موقع
مصلحة لبنان فوق كل إعتبار pic.twitter.com/BbOTr1pF47
— Ziad Lebnen 🇱🇧 (@ZiadLebnen) July 25, 2025
مبروك للبنان بأبطالنا ..🏀🇱🇧🎉🥇❤️🇱🇧🥁👏
منشوف حالنا فيكن
Congratulations Leba🇱🇧non 🏀🥇🇱🇧🎉❤️
وصول بعثة منتخب لبنان للذكور تحت ال١٦ سنه لمطار الشهيد رفيق الحريري الدولي حامل لقب بطولة غرب آسيا والمتأهل لبطولة آسيا 🏀🇱🇧🎉🥇❤️🥁👏
مع تحيات إدارة موقع
مصلحة لبنان فوق كل إعتبار pic.twitter.com/BbOTr1pF47