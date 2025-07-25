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لبنان

بالصور: لقاء محبة وتقدير بين عاصي الحلاني ورئيس الجمهورية

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:53
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التقى الفنان اللبناني عاصي الحلاني برفقة زوجته كوليت الحلاني اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بحضور السيدة الأولى نعمت عون.
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ونشر الحلاني صورًا من اللقاء المميز عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق على الصور قائلا: "تشرفنا بزيارة عائلية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحرمه السيدة الأولى نعمت عون وتحدثنا خلال اللقاء عن الوضع العام في لبنان والتحديات الصعبة معيشيا وماليا واقتصاديًا".

وتابع: "ولمسنا لديه إصرارًا على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة منه، واكد لنا حرصه على الفن والأبداع ودور الدولة في دعم الفنون اللبنانية".

وختم عاصي الحلاني: "كان لقاء مليء بالمحبة والتواضع والنبل، الف شكر على الضيافة الكريمة وحسن الاستقبال فخامة رئيس الجمهورية".
 
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