بالصور: لقاء محبة وتقدير بين عاصي الحلاني ورئيس الجمهورية

التقى الفنان اللبناني برفقة زوجته اليوم الجمعة، رئيس بحضور نعمت

Advertisement

ونشر صورًا من اللقاء المميز عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق على الصور قائلا: "تشرفنا بزيارة عائلية الى فخامة رئيس الجمهورية وحرمه السيدة الأولى نعمت عون وتحدثنا خلال اللقاء عن الوضع العام في والتحديات الصعبة معيشيا وماليا واقتصاديًا".



وتابع: "ولمسنا لديه إصرارًا على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة منه، واكد لنا حرصه على الفن والأبداع ودور الدولة في دعم الفنون ".



وختم الحلاني: "كان لقاء مليء بالمحبة والتواضع والنبل، الف شكر على الضيافة الكريمة وحسن الاستقبال فخامة رئيس الجمهورية".