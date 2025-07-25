بيان مهم من وزارة الأشغال .. هذا ما جاء فيه

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ردّ لوزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، على "ما يتم تداوله بشأن إزالة التعديات عن الأملاك العامة المتاخمة للعقارين 204 و205 في منطقة تحوم"، موضحًا أن "الجمعية المعنية – لليخوت والألواح الشراعية – لا تستأجر سوى جزء من العقار 206، لكنها تجاوزت حدود العقار ووضعت إنشاءات ومعدات وزوارق في الأملاك العامة أمام عقارين لا يعودان لها".وأشار البيان الى أن "وزراء أشغال عامة ونقل سابقين كانوا قد راسلوا والبلديات لإزالة التعديات التي قامت بها جمعية النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية أمام العقارين 204 و 205 تحوم وذلك بواسطة مفرزة شواطئ . ومنذ أكثر من ست سنوات يمعن القيمون على بالامتناع عن تنفيذ إزالة التعدي ويستغلون الظروف للمماطلة والاستفادة من الأمر الواقع ومن المهل تلو المهل. ومؤخراً ، ومنذ حوالي 15 يوماً ، قامت مفرزة شواطئ لبنان الشمالي بإبلاغ القيمين على الجمعية المذكورة بوجوب إزالة التعدي المشار اليه ، لكن دون أي تجاوب منهم ، ما استدعى تنفيذ قرار الإزالة اليوم بإشارة من ".واكدت الوزارة، أن "تنفيذ الإزالة تم بإشارة قضائية، بهدف حماية الحقوق تحت اشراف وفرض احترام القانون وقوى الأمن الداخلي"، معبّرة عن استغرابها "من بعض ردات الفعل "الشعبوية" التي اعتبرت تطبيق القانون تجاوزًا"، شاكرة "القضاء اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم وداعية الجميع إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترام الدولة ومؤسساتها".