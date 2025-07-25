رئاسة الجمهورية تهنئ شباب كرة السلة: مبروك للبنان هذا الإنجاز

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"نهنّئ أبطال للناشئين في كرة السلة على عودتهم المظفّرة بعد تحقيقهم الفوز في . لقد رفعتم اسم الوطن عاليًا وأثبتّم أن العزيمة والروح الرياضية قادرة على صناعة المجد. مبروك للبنان هذا الإنجاز، ولكم كل التقدير على ما قدّمتموه من أداء مشرّف يُبشّر بمستقبل واعد للشباب ولكرة السلة ".