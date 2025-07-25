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لبنان

رئاسة الجمهورية تهنئ شباب كرة السلة: مبروك للبنان هذا الإنجاز

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:00
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نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة "إكس":

"نهنّئ أبطال لبنان للناشئين في كرة السلة على عودتهم المظفّرة بعد تحقيقهم الفوز في بطولة غرب آسيا. لقد رفعتم اسم الوطن عاليًا وأثبتّم أن العزيمة والروح الرياضية قادرة على صناعة المجد. مبروك للبنان هذا الإنجاز، ولكم كل التقدير على ما قدّمتموه من أداء مشرّف يُبشّر بمستقبل واعد للشباب ولكرة السلة اللبنانية".
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