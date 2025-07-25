بري عرض مع بلخي الوضع الصحي واستقبل نوابًا ووفدًا من الجالية في توغو

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(الوكالة الوطنية)

استقبل رئيس مجلس النواب بري مديرة في إقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي والوفد المرافق بحضور العامة راكان ناصر الدين والمدير العام في الوزارة فادي سنان، حيث تناول اللقاء أوضاع القطاع الصحي والإستشفائي في وبرامج وآفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .كذلك استقبل وفداً من كتلة "لبنان القوي" ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .والتقى بري ايضا رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية بحضور عضوي لجنة تقصي الحقائق المتفرعة عن لجنة الاشغال برئاسة النائب منيمنة والنائب محمد خواجة، الوفد سلم تقريرا حول عمل اللجنة ، كما جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وشؤوناً تشريعية .كما تابع رئيس المجلس أوضاع الجالية في التوغو خلال لقائه وفداً من الجالية اللبنانية ورجال الاعمال في التوغو بحضور القنصل الفخري نديم والأب شربل سعد ورئيس الجالية ربيع نصار.