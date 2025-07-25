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لبنان
بري عرض مع بلخي الوضع الصحي واستقبل نوابًا ووفدًا من الجالية في توغو
Lebanon 24
25-07-2025
|
14:09
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استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه
بري مديرة
منظمة الصحة العالمية
في إقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي والوفد المرافق بحضور
وزير الصحة
العامة راكان ناصر الدين والمدير العام في الوزارة فادي سنان، حيث تناول اللقاء أوضاع القطاع الصحي والإستشفائي في
لبنان
وبرامج وآفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .
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كذلك استقبل
بري
وفداً من كتلة "لبنان القوي" ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
والتقى بري ايضا رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية بحضور عضوي لجنة تقصي الحقائق المتفرعة عن لجنة الاشغال برئاسة النائب
ابراهيم
منيمنة والنائب محمد خواجة، الوفد سلم
الرئيس بري
تقريرا حول عمل اللجنة ، كما جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وشؤوناً تشريعية .
كما تابع رئيس المجلس أوضاع الجالية
اللبنانية
في التوغو خلال لقائه وفداً من الجالية اللبنانية ورجال الاعمال في
جمهورية
التوغو بحضور القنصل الفخري نديم
باسيل
والأب شربل سعد ورئيس الجالية ربيع نصار.
(الوكالة الوطنية)
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