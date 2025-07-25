Advertisement

لبنان

بري عرض مع بلخي الوضع الصحي واستقبل نوابًا ووفدًا من الجالية في توغو

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1396594-638890746789290622.jpg
Doc-P-1396594-638890746789290622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري  مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي والوفد المرافق بحضور وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين والمدير العام في الوزارة فادي سنان، حيث تناول اللقاء أوضاع القطاع الصحي والإستشفائي في لبنان وبرامج وآفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .
Advertisement
كذلك استقبل بري وفداً من كتلة "لبنان القوي" ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
والتقى بري ايضا رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية بحضور عضوي لجنة تقصي الحقائق المتفرعة عن لجنة الاشغال برئاسة النائب ابراهيم منيمنة والنائب محمد خواجة، الوفد سلم الرئيس بري تقريرا حول عمل اللجنة ، كما جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات وشؤوناً تشريعية .
كما تابع رئيس المجلس أوضاع الجالية اللبنانية في التوغو خلال لقائه وفداً من الجالية اللبنانية ورجال الاعمال في جمهورية التوغو بحضور القنصل الفخري نديم باسيل والأب شربل سعد ورئيس الجالية ربيع نصار.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية عرض الاوضاع وسبل التعاون مع سفير النروج واستقبل بارود وشبيب
lebanon 24
26/07/2025 01:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وفدا من الجالية اللبنانية في أوستراليا.. وأشاد بدعم الكويت
lebanon 24
26/07/2025 01:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي تابع مع سفير أوكرانيا اوضاع الجالية
lebanon 24
26/07/2025 01:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع بري الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية
lebanon 24
26/07/2025 01:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:25 | 2025-07-25
16:24 | 2025-07-25
16:14 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24