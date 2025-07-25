حرّ لاهب في لبنان غدًا... نصائح ومعلومات مهمة للمواطنين

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية – ، أن يشهد غدًا ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تلامس الـ41 درجة مئوية.وفي هذا السياق، أوضح التقديرات السطحية في المصلحة، ، لـ " " أن لبنان يمرّ بموجة حرّ حادة، تبلغ ذروتها غدًا السبت، مشيرًا إلى أن هذه الموجة ناجمة عن ظاهرة "الانقلاب الحراري"، حيث تصعد الكتل الهوائية الحارة إلى طبقات الجو من دون أن تبرد، ما يؤدي إلى ارتفاع غير معتاد في الحرارة، خصوصًا في المناطق الجبلية.كنج وجّه جملة من النصائح والإرشادات للمواطنين، داعيًا إلى تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس بين العاشرة صباحًا والثالثة بعد الظهر، وشرب كميات كافية من المياه، وتفادي الجهد الجسدي الزائد.كما شدّد على ضرورة البقاء في أماكن ظليلة أو مغلقة، والانتباه إلى صحة الأطفال وكبار السن، مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة ووضع قبعة عند الخروج من المنزل.أما بالنسبة لانحسار موجة الحر، فأوضح كنج أن التراجع سيبدأ تدريجيًا من يوم الإثنين في ، مع انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء، نتيجة تأثر لبنان بمنخفض جوي فوق البحر الأدرياتيكي شمال ، سيدفع بكتل هوائية معتدلة نحو المنطقة، ما يمنع استمرار الكتل الحارة بالسيطرة.وتوقّع أن تكون بداية شهر آب معتدلة، مع درجات حرارة أدنى من معدلاتها الموسمية.