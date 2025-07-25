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لبنان

حرّ لاهب في لبنان غدًا... نصائح ومعلومات مهمة للمواطنين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-07-2025 | 14:15
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية – المديرية العامة للطيران المدني، أن يشهد لبنان غدًا ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تلامس الـ41 درجة مئوية.
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وفي هذا السياق، أوضح رئيس دائرة التقديرات السطحية في المصلحة، محمد كنج، لـ "لبنان 24" أن لبنان يمرّ بموجة حرّ حادة، تبلغ ذروتها غدًا السبت، مشيرًا إلى أن هذه الموجة ناجمة عن ظاهرة "الانقلاب الحراري"، حيث تصعد الكتل الهوائية الحارة إلى طبقات الجو العليا من دون أن تبرد، ما يؤدي إلى ارتفاع غير معتاد في الحرارة، خصوصًا في المناطق الجبلية.


كنج وجّه جملة من النصائح والإرشادات للمواطنين، داعيًا إلى تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس بين العاشرة صباحًا والثالثة بعد الظهر، وشرب كميات كافية من المياه، وتفادي الجهد الجسدي الزائد. 


كما شدّد على ضرورة البقاء في أماكن ظليلة أو مغلقة، والانتباه إلى صحة الأطفال وكبار السن، مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة ووضع قبعة عند الخروج من المنزل.


أما بالنسبة لانحسار موجة الحر، فأوضح كنج أن التراجع سيبدأ تدريجيًا من يوم الإثنين في البقاع، مع انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء، نتيجة تأثر لبنان بمنخفض جوي فوق البحر الأدرياتيكي شمال إيطاليا، سيدفع بكتل هوائية معتدلة نحو المنطقة، ما يمنع استمرار الكتل الحارة بالسيطرة. 


وتوقّع أن تكون بداية شهر آب معتدلة، مع درجات حرارة أدنى من معدلاتها الموسمية.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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