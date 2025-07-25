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لبنان

حقيبة مشبوهة في شارع المصارف وسط طرابلس.. وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:13
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فرض الجيش طوقًا أمنيًا في شارع المصارف وسط طرابلس، بعد الاشتباه بوجود حقيبة مشبوهة، ومنع المواطنين من الاقتراب حفاظًا على السلامة العامة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وحضرت إلى المكان وحدة من الخبير العسكري في الجيش، حيث تم فحص الحقيبة، وتبيّن من المعلومات الأولية أنها حقيبة فارغة تعود لآلة موسيقية، تركها أحد الأشخاص عن طريق الخطأ.

وأكدت المصادر أن الوضع تحت السيطرة بالكامل ولا داعي للهلع.
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