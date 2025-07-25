حقيبة مشبوهة في شارع المصارف وسط طرابلس.. وهذا ما تبيّن

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فرض الجيش طوقًا أمنيًا في شارع المصارف وسط ، بعد الاشتباه بوجود حقيبة مشبوهة، ومنع المواطنين من الاقتراب حفاظًا على السلامة العامة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت إلى المكان وحدة من الخبير العسكري في الجيش، حيث تم فحص الحقيبة، وتبيّن من المعلومات الأولية أنها حقيبة فارغة تعود لآلة موسيقية، تركها أحد الأشخاص عن طريق الخطأ.وأكدت المصادر أن الوضع بالكامل ولا داعي للهلع.