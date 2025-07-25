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لبنان

آخر معلومة... هذا ما كُشف بشأن التمديد لليونيفيل

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:33
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كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، أنّ "الجانبان الأميركي والفرنسي يريدان تعديل مهمات اليونيفيل بما يضمن حرية الحركة والتدخّل من دون الجيش". 
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وبحسب المصادر، إن العقبة الأساسية أمام التمديد لليونيفيل تتمثّل بالتمويل بعد وقف واشنطن تمويلها للأمم المتحدة. 


المصادر أوضحت ايضًا أن "فرنسا تعدّ مسودة طلب التمديد لليونيفيل لعام واحد وستتقدم بها في مطلع شهر آب".
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