آخر معلومة... هذا ما كُشف بشأن التمديد لليونيفيل

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وبحسب المصادر، إن العقبة الأساسية أمام التمديد لليونيفيل تتمثّل بالتمويل بعد وقف تمويلها للأمم المتحدة.المصادر أوضحت ايضًا أن " تعدّ مسودة طلب التمديد لليونيفيل لعام واحد وستتقدم بها في مطلع شهر آب".