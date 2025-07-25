Advertisement

لبنان

بالفيديو... شاب لبناني يدخل نادي المليارديرات

Lebanon 24
25-07-2025 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1396630-638890813866878566.png
Doc-P-1396630-638890813866878566.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كريم عطية، شاب لبناني من مواليد 1990 دخل نادي المليارديرات. فما قصته وكيف أصبح مليارديرًا؟
Advertisement

التفاصيل في هذا الفيديو:

مواضيع ذات صلة
شاب لبناني يحقق إنجازًا لافتًا في بريطانيا
lebanon 24
26/07/2025 01:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رهان لبناني على تدخّل فرنسا لدى واشنطن لمنح الضمانات المطلوبة
lebanon 24
26/07/2025 01:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: شاهدوا آثار الغارة الإسرائيلية ليلا عند مدخل ميناء الناقورة
lebanon 24
26/07/2025 01:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. إنجاز لبناني تاريخي في التنس
lebanon 24
26/07/2025 01:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:25 | 2025-07-25
16:24 | 2025-07-25
16:14 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24