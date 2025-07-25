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لبنان

والد النائبة عناية عزالدين في ذمة الله

Lebanon 24
25-07-2025 | 15:44
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توفي والد النائب عناية عز الدين، الحاج محمد عبد العازدين "أبو عدنان".
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سيُصلى على جثمان الفقيد الطاهر بعد صلاة الظهر يوم السبت 26 تموز 2025 في جبانة بلدته شحور - قضاء صور.


وينطلق موكب التشييع من أمام بن معتوق في خلدة عند الساعة التاسعة صباحاً.


وتُقبل التعازي بعد الدفن، ويوم الأحد في منزل الفقيد في شحور، ويوم الخميس في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء من الساعة الثانية حتى السابعة مساءً.
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لبنان

تعازي ووفيات

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