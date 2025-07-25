والد النائبة عناية عزالدين في ذمة الله

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توفي والد النائب ، عبد العازدين " ".سيُصلى على جثمان الفقيد الطاهر بعد صلاة الظهر يوم السبت 26 2025 في جبانة بلدته - .وينطلق موكب التشييع من أمام في عند الساعة التاسعة صباحاً.وتُقبل التعازي بعد الدفن، ويوم الأحد في منزل الفقيد في شحور، ويوم الخميس في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في من الساعة الثانية حتى السابعة مساءً.