Advertisement

لبنان

عن الحالة الصحية لـ"هنيبعل القذافي"... هذا ما قاله محاميه

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:14
A-
A+


Doc-P-1396635-638890825676498825.png
Doc-P-1396635-638890825676498825.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد محامي هنيبعل القذافي، مساء اليوم، أنّ "حالته الصحية جيدة وظروف احتجازه مقبولة". 
Advertisement

واعتبر محامي القذافي في حديث  لـ"الحدث"، أنّ "القضاء اللبناني يعتقله بشكل تعسفي".  

تابع: "المعلومات التي لديه تضعه في موقع الشاهد وليس المدان". 

ختم:"استجوب مرة واحدة خلال 9 أعوام ولم يحاكم". 

مواضيع ذات صلة
"لبنان سيتعرض للمساءلة".. ماذا أعلن محامي هنيبعل القذافي؟
lebanon 24
26/07/2025 01:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هانيبال القذافي: مفوضية حقوق الإنسان ستسائل لبنان عن احتجاز موكلي (الحدث)
lebanon 24
26/07/2025 01:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هانيبال القذافي: الدولة اللبنانية لا تتجاوب وتبقي على هانيبال بدون وجه حق (الحدث)
lebanon 24
26/07/2025 01:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هانيبال القذافي: موكلي نقل إلى المستشفى 3 مرات في شهر (الحدث)
lebanon 24
26/07/2025 01:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:25 | 2025-07-25
16:24 | 2025-07-25
16:12 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24