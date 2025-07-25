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لبنان

الأسمر: لِمَن ترك حزب الله السلاح في شمال الليطاني؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:37
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أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر، مساء اليوم، إلى أن "نزع السلاح غير الشرعي هو مطلبنا أولاً ومطلب لبنان قبل أن يكون مطلب الخارج".
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وفي حديث عبر الـLBCI، أكّد الأسمر أنّه لديه ثقة بالرئيسين عون وسلام ولكن الطريقة المتّبعة غير مقنعة ولا يُعقل أن لا تكون هناك مهلة زمنية واضحة لنزع سلاح الحزب.

وشدد في كلامه ألا سبب لتمسّك الحزب بالسلاح وألا سبب للدولة اللبنانية لأن تخاف من الحزب نفسه.

وتسأل الأسمر: "لِمَن ترك حزب الله السلاح في شمال الليطاني؟ ضدّ من يُريد استخدامه؟ وكيف يمكن الجلوس معه والتفاوض في ظل هذه الظروف؟".

وأوضح رفضه أي تأجيل للانتخابات النيابية وعلى أنه يجب أن تحصل بموعدها.
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