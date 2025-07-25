الأسمر: لِمَن ترك حزب الله السلاح في شمال الليطاني؟

Advertisement

وفي حديث عبر الـLBCI، أكّد أنّه لديه ثقة بالرئيسين عون وسلام ولكن الطريقة المتّبعة غير مقنعة ولا يُعقل أن لا تكون هناك مهلة زمنية واضحة لنزع سلاح الحزب.وشدد في كلامه ألا سبب لتمسّك الحزب بالسلاح وألا سبب للدولة لأن تخاف من الحزب نفسه.وتسأل الأسمر: "لِمَن ترك السلاح في شمال ؟ ضدّ من يُريد استخدامه؟ وكيف يمكن الجلوس معه والتفاوض في ظل هذه الظروف؟".وأوضح رفضه أي تأجيل للانتخابات النيابية وعلى أنه يجب أن تحصل بموعدها.