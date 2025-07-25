قعقور: لبنان ليس ساحة نفوذ

اعتبرت النائبة ، مساء اليوم، أن هو نتيجة غياب الدولة والاحتلال الاسرائيلي، مشددة على أن هناك فرصة ذهبية لوضع حل مستدام.

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وأشارت قعقور في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن العدو الاسرائيلي يعيق تطبيق القرار 1701 وأنه يقوم بالخروقات وأن وأميركا لم تضمنا اتفاق وقف اطلاق النار .



وشددت على أن ليس ساحة نفوذ، لافتة الى أن حماية السيادة تكون ضد أي طرف يتدخل بسيادة لبنان وأن التدخل لا يبرر.



وأعلنت قعقور أنها تعمل على مشروع هو التقييم الذي ينص على أن السياسات العامة يجب أن تكتب وتكون قابلة للتقييم.



