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لبنان

حادث سير مروّع على أوتوستراد الشماع – حارة صيدا

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:30
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وقع حادث تصادم بين سيارتين على أوتوستراد الشماع – حارة صيدا، ما أدى إلى انقلاب إحدى المركبتين وسقوطها في منحدر محاذٍ للطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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