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لبنان

إجراءات غير عادية

Lebanon 24
25-07-2025 | 17:50
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اتُخذت إجراءات أمنية غير عادية لحماية وصول الأسير المحرَّر عبدالله إلى منزله في القبيات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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