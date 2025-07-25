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لبنان

الأمر في عهدة الدولة

Lebanon 24
25-07-2025 | 19:00
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لم تُبدِ أطرافٌ التقاها برّاك حماساً لفكرة الصدام الداخلي، وتركت الأمر في عهدة الدولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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