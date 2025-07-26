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يراقب " " بحذر شديد الحدود الشرقية للبنان، سعيا للحد من أي إمكانية لحصول خروقات أمنية مفاجئة، وذلك في ظل تردي الأوضاع في الداخل السوري.كما يولي" الحزب" اهتمامًا خاصًا بالمنطقة الممتدة من وحتى ، خصوصًا في ضوء المعارك التي شهدتها محافظة والانفلات الأمني المتصاعد هناك.ويعتبر "الحزب" أن لم تعد تملك السيطرة الكاملة على الوضع، ما يجعل أي تحرك باتجاه الحدود ، سواء أمنيًا أو ميدانيًا، عرضة لأن يكون تصرفًا فرديًا أو ارتجاليًا لا يمكن توقعه. لذا، يُكثّف الحزب مراقبته.اما في الداخل، فيعمل "حزب الله" على وضع خطة سياسية شاملة لكيفية تعاطيه مع الداخل اللبناني، في سياق إعادة التقييم التي يجريها منذ انتهاء حرب أيلول.وتشير المعطيات إلى أن "الحزب" بدأ بمراجعة شاملة لأدائه السياسي، تشمل العلاقة مع الحلفاء، أسلوب المشاركة في المؤسسات، والخطاب الإعلامي، وصولًا إلى آلية التعاطي مع القوى له. وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم موقع الحزب داخل الحياة السياسية، بعيدًا عن ردّات الفعل أو الانفعالات، وتثبيت حضوره كمكوّن أساسي في المشهد الداخلي.ويأتي هذا التوجّه ضمن مسار أكبر لإعادة ترتيب أوراقه بعد التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة.