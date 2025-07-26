مرشح كتائبي ينشط "إنمائياً وإجتماعياً"

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لاحظت اوساط بلدية وإختيارية في وخاصةً في قرى الجرد والمتن الأعلى نشاطاً بارزاً إنمائياً وإجتماعياً وحتى سياسياً لأحد أبرز كوادر المخضرمين في مما يؤشر الى إحتمال مؤكد أن يكون قد أخذ الضوء الأخضر من القيادة الحزبية لإطلاق ماكينته الإنتخابية وتحركه اللافت وخاصةً في بلدة .المصدر لفت الى أن علاقات هذا المرشح جيدة وثابتة منذ أكثر من عقدين مع حزبي"الإشتراكي" و"القوات" مع بداية عمله البلدي والتعاوني.وختم بالقول أن قضاء ، أصبحت مقاعده محسومة بإستثناء مقعد واحد".