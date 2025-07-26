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لبنان

مرشح كتائبي ينشط "إنمائياً وإجتماعياً"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-07-2025 | 01:30
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لاحظت اوساط بلدية وإختيارية في قضاء بعبدا وخاصةً في قرى الجرد والمتن الأعلى نشاطاً بارزاً إنمائياً وإجتماعياً وحتى سياسياً لأحد أبرز كوادر حزب الكتائب اللبنانية المخضرمين في القضاء مما يؤشر الى إحتمال مؤكد أن يكون قد أخذ الضوء الأخضر من القيادة الحزبية لإطلاق ماكينته الإنتخابية وتحركه اللافت وخاصةً في بلدة ترشيش
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المصدر لفت الى أن علاقات هذا المرشح جيدة وثابتة منذ أكثر من عقدين مع حزبي"الإشتراكي" و"القوات" مع بداية عمله البلدي والتعاوني. 
وختم بالقول أن قضاء بعبدا، أصبحت مقاعده محسومة بإستثناء مقعد ماروني واحد".
 
المصدر: لبنان 24
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