"مُراقبة" داخل مجلس النواب

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نُقل عن أحد النواب المتابعين لملفات حسّاسة داخل قوله إنّهُ يعمل بشكلٍ دائم ومستمر على مراقبة أي ملف يجري العمل عليه داخل اللجان النيابية قبل تمريره، وذلك من أجل التصدّي لأيّ "تمريقة" قد تحصل.النائب يقول بشكل واضح إنه لا يُوافق على أي أمرٍ في اللجان المشارك فيها قبل أن يدقّق في كل "شاردة وواردة"، وأضاف: "سأبقى أراقب كل الأمور كي لا يمرّ يجري تمرير أي أمر بشكل عشوائي.. هذا الأمر محسومٌ بالنسبة لنا".