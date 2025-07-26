عن سلاح يمتلكه "حزب الله".. ماذا كشفت زيارة برّاك؟

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قال مصدر نيابي إنَّ الجولات التي أجراها الموفد الأميركي توماس برّاك لم تكشف عما يمكن أن ينتظر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "مستقبل الأمور مجهول تماماً وما من أحد يدري ما سيحدث".في المُقابل، يلفت مصدر آخر مطلع على أجواء " " الى ان الضغط الذي يمارسه الأميركيون لحسم ملف سلاح " " ،يكشفُ عن "خوف إسرائيلي" جدي من ذاك السلاح لاسيما بعد انتهاء الحرب الأخيرة.وأضاف: "أن يأتي الأميركيون ويضغطون بهذا الشكل، فذلك يعني أن ما زالت قلقة جداً من السلاح الإستراتيجي المملوك من حزب الله ولم يجرِ تدميره بالكامل".وذكر المصدر أن المرحلة ستشهد أخذاً ورداً كبيراً، وبالتالي لن يكون هناك حسم واضح قبيل أشهر قليلة قد تشهدُ تصاعداً في الاغتيالات والضربات العسكرية الإسرائيلية المحدودة كتلك التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة.