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لبنان

عن سلاح يمتلكه "حزب الله".. ماذا كشفت زيارة برّاك؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-07-2025 | 02:15
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قال مصدر نيابي إنَّ الجولات التي أجراها الموفد الأميركي توماس برّاك لم تكشف عما يمكن أن ينتظر لبنان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "مستقبل الأمور مجهول تماماً وما من أحد يدري ما سيحدث".
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في المُقابل، يلفت مصدر آخر مطلع على أجواء "الثنائي الشيعي" الى ان  الضغط الذي يمارسه الأميركيون لحسم ملف  سلاح "حزب الله" ،يكشفُ عن "خوف إسرائيلي" جدي من ذاك السلاح لاسيما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وأضاف: "أن يأتي الأميركيون ويضغطون بهذا الشكل، فذلك يعني  أن إسرائيل ما زالت قلقة جداً من السلاح الإستراتيجي المملوك من حزب الله ولم يجرِ تدميره بالكامل".
وذكر المصدر أن آفاق المرحلة ستشهد أخذاً ورداً كبيراً، وبالتالي لن يكون هناك حسم واضح قبيل أشهر قليلة قد تشهدُ تصاعداً في الاغتيالات والضربات العسكرية الإسرائيلية المحدودة كتلك التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة.


المصدر: لبنان 24
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