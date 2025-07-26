بالأسماء والتفاصيل.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

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أصدرت لقوى الأمن الداخلي يوم أمس قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 35 ضابطاً في مراكز مختلفةوفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :1 العميد ناظم : مساعد اول لقائد منطقة الجنوبي الإقليمي2 العميد إدوار قسيس : مساعد اول لقائد منطقة الإقليمية3 العميد غزالي : وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة بصفة ضابط في قيادة الوحدة4 العميد فواز محفوض : شعبة التحقيق والتفتيش5 العميد الركن نبيل خنكرلي : شعبة التحقيق والتفتيش6 العميد هيثم زيدان : مساعد قائد فوج أمن وحراسة المؤسسات التنفيذية والتشريعية7 العميد انطوان نخلة : مساعد رئيس مصلحة التجهيز8 العميد الركن محمود بلطجي : قسم المباحث الجنائية المركزية9 العميد الياس إبراهيم : مساعد رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة10 العميد احمد مظلوم : مساعد رئيس مصلحة الأسلحة والذخائر11 العميد عماد بيضون : مساعد رئيس مصلحة اللوازم12 العميد حسين هاشم : قسم والجرائم الهامة13 العميد وائل ملاعب : قائد السرية الخامسة في فوج14 العقيد شربل عزيز : مساعد ثانِ لقائد منطقة الجنوبي الإقليمي15 العقيد منير قدوره : مساعد ثان لقائد منطقة البقاع الإقليمية16 العقيد شادي سعد : قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي17 العقيد شوقي ضامن : مساعد قائد سرية جب جنين الإقليمية18 العقيد وليد تنوري : مساعد رئيس مصلحة الصحة19 العقيد سيدة : مفرزة جونية القضائية20 العقيد جوزيف غانم : مساعد أول لقائد سرية السجون المركزية21 العقيد دانيال أبي اللمع : شعبة التحقيق والتفتيش22 المقدم هشام نصر : مساعد قائد سرية الإقليمية23 المقدم علي فوزي الضيقة : مساعد قائد فوج الطوارئ24 المقدم : خالد الوزان : الديوان بتصرف اللواء25 المقدم : قسم التفتيش في المفتشي العامة لقوى الأمن الداخلي26 المقدم هاني القادري : مساعد قائد سرية الإقليمية27 الرائد حسن العرب : مكتب التحقق من الهوية28 الرائد جناح بدران : مكتب الأعتدة واللوازم الخاصة في قسم المباحث العلمية29 الرائد سمعان محفوظ : قسم الشرطة السياحية30 الرائد المعلوماتي سمعان السيقلي : شعبة الخدمة والعمليات/ غرفة عمليات المديرية العامة31 الرائد ماجد مطر قائد المدرسة المشتركة في معهد قوى الأمن الداخلي32 النقيب ذبيان صفير رئيس صندوق الإحتياط في رئاسة الخدمات الإجتماعية33 النقيب الإداري دخول : مكتب المختبرات الجنائية34 النقيب محمد حسين مظلوم : قسم الشرطة السياحية35 الملازم أول جوني الحلو: سرية السجون المركزية قسم الموقوفين -ج-