بالأسماء والتفاصيل.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

أصدرت المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي يوم أمس قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 35 ضابطاً في مراكز مختلفة
وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :
1 العميد ناظم الحسيني
: مساعد اول لقائد منطقة جبل لبنان
الجنوبي الإقليمي
2 العميد إدوار قسيس : مساعد اول لقائد منطقة البقاع
الإقليمية
3 العميد جورج
غزالي : وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة بصفة ضابط في قيادة الوحدة
4 العميد فواز محفوض : شعبة التحقيق والتفتيش
5 العميد الركن نبيل خنكرلي : شعبة التحقيق والتفتيش
6 العميد هيثم زيدان : مساعد قائد فوج أمن وحراسة المؤسسات التنفيذية والتشريعية
7 العميد انطوان نخلة : مساعد رئيس مصلحة التجهيز
8 العميد الركن محمود بلطجي : قسم المباحث الجنائية المركزية
9 العميد الياس إبراهيم : مساعد رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة
10 العميد احمد مظلوم : مساعد رئيس مصلحة الأسلحة والذخائر
11 العميد عماد بيضون : مساعد رئيس مصلحة اللوازم
12 العميد حسين هاشم : قسم مكافحة الإرهاب
والجرائم الهامة
13 العميد وائل ملاعب : قائد السرية الخامسة في فوج الإدارات العامة
14 العقيد شربل عزيز : مساعد ثانِ لقائد منطقة لبنان
الجنوبي الإقليمي
15 العقيد منير قدوره : مساعد ثان لقائد منطقة البقاع الإقليمية
16 العقيد شادي سعد : قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي
17 العقيد شوقي ضامن : مساعد قائد سرية جب جنين الإقليمية
18 العقيد وليد تنوري : مساعد رئيس مصلحة الصحة
19 العقيد بطرس
سيدة : مفرزة جونية القضائية
20 العقيد جوزيف غانم : مساعد أول لقائد سرية السجون المركزية
21 العقيد دانيال أبي اللمع : شعبة التحقيق والتفتيش
22 المقدم هشام نصر : مساعد قائد سرية النبطية
الإقليمية
23 المقدم علي فوزي الضيقة : مساعد قائد فوج الطوارئ
24 المقدم : خالد الوزان : الديوان بتصرف اللواء المدير العام
25 المقدم علي جابر
: قسم التفتيش في المفتشي العامة لقوى الأمن الداخلي
26 المقدم هاني القادري : مساعد قائد سرية صيدا
الإقليمية
27 الرائد حسن العرب : مكتب التحقق من الهوية
28 الرائد جناح بدران : مكتب الأعتدة واللوازم الخاصة في قسم المباحث العلمية
29 الرائد سمعان محفوظ : قسم الشرطة السياحية
30 الرائد المعلوماتي سمعان السيقلي : شعبة الخدمة والعمليات/ غرفة عمليات المديرية العامة
31 الرائد ماجد مطر قائد المدرسة المشتركة في معهد قوى الأمن الداخلي
32 النقيب ذبيان صفير رئيس صندوق الإحتياط في رئاسة الخدمات الإجتماعية
33 النقيب الإداري فؤاد
دخول : مكتب المختبرات الجنائية
34 النقيب محمد حسين مظلوم : قسم الشرطة السياحية
35 الملازم أول جوني الحلو: سرية السجون المركزية قسم الموقوفين -ج-