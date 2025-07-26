اشكال وتضارب واطلاق نار في الضنية.. اليكم ما جرى مساء أمس

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وقع إشكال فردي في بلدة نمرين منتصف ليل امس على خلفية أفضلية مرور بين المدعو "م.ج" وكان برفقته شخص من آل "ز" من جهة والمدعو "إ.م" من جهة أخرى، سرعان ما تطور الى تضارب وعراك بالأيدي أقدم خلاله "إ.م" على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة "م.ج" برصاصة في بطنه كما أقدم على طـعن الشخص المرافق له من آل "ز" بسكين في كتفه قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور تدخلت فرق الإسعاف ونقلت المصابين إلى أحد مستشفيات لتلقي العلاج في حين حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.