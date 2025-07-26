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لبنان

حادث سير في طرابلس.. سقوط جريح وحاله خطيرة

Lebanon 24
26-07-2025 | 01:47
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تعرض الشاب يوسف شحود ابن منطقة جبل محسن في مدينة طرابلس لحادث سير ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الشمال الاستشفائي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المصادر فإن حالة الشاب شحود تُوصف بالغير مستقرة. ويخضع حالياً للمراقبة الطبية المكثفة في قسم العناية الفائقة.
 
 
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