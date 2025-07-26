حادث سير في طرابلس.. سقوط جريح وحاله خطيرة

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تعرض الشاب يوسف شحود ابن منطقة في مدينة لحادث سير ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة استدعت نقله بشكل عاجل إلى الاستشفائي، بحسب ما افادت مندوبة " ".وبحسب المصادر فإن حالة الشاب شحود تُوصف بالغير مستقرة. ويخضع حالياً للمراقبة الطبية المكثفة في قسم العناية الفائقة.