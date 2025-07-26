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لبنان

هدفان لخصوم "حزب الله" في الإنتخابات النيابية المقبلة

علي منتش Ali Mantash

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Lebanon 24
26-07-2025 | 03:00
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تشهد المنطقة تطورات متسارعة وذات أبعاد استراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية للصراعات، وتنعكس بشكل مباشر على الواقع اللبناني. ففي ظل التحولات الإقليمية، والتصعيدات المتقطعة، واهتزاز التحالفات القديمة، يتجه لبنان نحو مرحلة مفصلية من المواجهة السياسية، تتخذ من الانتخابات النيابية المقبلة عنوانًا لها.
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في هذا السياق، يتّضح أن خصوم حزب الله، وفي مقدمهم "القوى السيادية" وبعض التيارات التقليدية، قد بدأوا بصياغة أجندة انتخابية مبكرة تقوم على هدفين أساسيين: أولًا، خرق الثنائي الشيعي عبر إيصال نائب أو أكثر إلى البرلمان من البيئة نفسها، وهو أمر يحمل رمزية كبيرة تتجاوز المسألة العددية نحو إحداث شرخ في التمثيل التقليدي. أما الهدف الثاني، فهو الحصول على أكثر من ثلثي مقاعد المجلس النيابي، ما يعني امتلاك القدرة على اتخاذ قرارات دستورية كبرى قد تمس بشكل مباشر بنية النظام السياسي وأدوار القوى النافذة فيه.

هذا التوجه يستبطن إدراكًا عميقًا بأن الانتخابات المقبلة ستكون بمثابة معركة لكسر التحالفات التقليدية التي لطالما مثّلت ركيزة قوة حزب الله. ومن هنا، تتحرك بعض القوى الإقليمية لمحاولة منع قيام أي تحالف جدي بين الحزب وحلفائه التقليديين، سواء في التيار الوطني الحر أو أطراف أخرى، لما لذلك من أثر مباشر على توازنات المجلس المقبل.

إن هذه الدينامية ليست مجرد منافسة انتخابية، بل تمهيد لتحولات داخلية أوسع، حيث أن أي تغيير في موازين القوى داخل المجلس النيابي سينعكس تلقائيًا على طبيعة المؤسسات اللبنانية، وعلى توجهات الدولة في الملفات الكبرى، من السياسة الخارجية إلى ملف السلاح، مرورًا بالإصلاحات الاقتصادية وبنية النظام نفسه.

من هنا، يمكن القول إن لبنان مقبل على مرحلة سياسية بالغة الحساسية، حيث تشكل الانتخابات النيابية منصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وفتح الأبواب أمام تغييرات استراتيجية قد تعيد رسم خارطة النفوذ في البلاد، وتحدد مستقبل العلاقة بين الدولة ومكوناتها من جهة، وبين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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علي منتش Ali Mantash

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