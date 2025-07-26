توافد رسمي وشعبي لتقديم العزاء بعبدالله بو حبيب في كنيسة مار عبدا

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توافدت الشخصيات إلى صالون كنيسة مار عبدا - رومية لتقديم واجب العزاء بالوزير السابق عبدالله بو حبيب.ومن الشخصيات التي قدمت التعازي أمس على التوالي: الرئيس أمين الجميّل وعقيلته، عون، النائب نعمة إفرام وعقيلته، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، النائب إلياس حنكش، مجموعة العمل الأميركية من أجل نجاد فارس، مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز والمتحدّثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، سفير لبنان لدى بلجيكا وليد حيدر، رئيس الرابطة المارونيّة مارون الحلو، عصام حداد، الوزراء السابقون عباس الحلبي وفريج صابونجيان وسليم جريصاتي وغازي وزني ، السيدة يمنى بشير الجميّل، بلديات المتن الجنوبي إدمون غاريوس وعقيلته، مدير عام الدكتور كمال حايك، السفير البرازيلي تارسيسيو كوستا.وتقبل التعازي اليوم السبت ابتداء من الحادية عشرة لغاية السادسة مساء في صالون كاتدرائيّة مار جرجس المارونيّة - ، وابتداء من الحادية عشرة من يوم غد الأحد، بحيث تقام مراسم الدفن الرابعة الظهر في الكنيسة المذكورة، لينقل الجثمان بعدها إلى رومية حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة. (الوكالة الوطنية)