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لبنان

صور.. بدء رفع الردميات قرب المباني المدمّرة

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:07
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باشرت فرق الأشغال في بلدية صور اليوم برفع الردميات المتناثرة قرب الأبنية التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي في شارع كريت، على ان تستكمل في الأيام المقبلة لتشمل كافة النقاط المتفق عليها.
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وأشرف على الأعمال إلى جانب مدير مكتب صور الاقليمي في مجلس الجنوب حسن هاني، نائب رئيس البلدية علوان شرف الدين ورئيس لجنة الأشغال هشام غريّب، حيث التقوا بالمواطنين أصحاب المنازل المتضررة والذين شكروا البلدية ومجلس الجنوب على الاستجابة السريعة لنداءاتهم. (الوكالة الوطنية)
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