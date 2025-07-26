صور.. بدء رفع الردميات قرب المباني المدمّرة

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باشرت فرق الأشغال في بلدية صور اليوم برفع الردميات المتناثرة قرب الأبنية التي استهدفت خلال العدوان في شارع كريت، على ان تستكمل في الأيام المقبلة لتشمل كافة النقاط المتفق عليها.وأشرف على الأعمال إلى جانب صور الاقليمي في حسن هاني، البلدية ورئيس هشام غريّب، حيث التقوا بالمواطنين أصحاب المنازل المتضررة والذين شكروا البلدية ومجلس الجنوب على الاستجابة السريعة لنداءاتهم. (الوكالة الوطنية)