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لبنان

انقطاع خدمة اوجيرو في التبانة.. هذا ما أعلنته الهيئة

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:10
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أعلنت هيئة اوجيرو عبر حسابها على موقع اكس ان عطلا طرأ في سنترال طرابلس - التبّانة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة. 
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وتابعت: تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم.
 
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