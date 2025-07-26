انقطاع خدمة اوجيرو في التبانة.. هذا ما أعلنته الهيئة

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أعلنت هيئة عبر حسابها على موقع اكس ان عطلا طرأ في سنترال - التبّانة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.وتابعت: تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم.