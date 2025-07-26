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لبنان

الدفاع المدني يُنفّذ سلسلة مهمات إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:23
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أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان اليوم، أن عناصرها نفذوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من المهام توزعت على النحو الآتي:
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