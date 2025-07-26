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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 41 درجة كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء.وجاء في النشرة الآتي:الحال العامة: يشتد تاثير الكتل الهوائية الحارة على حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين حيث تعود الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.الطقس المتوقع في لبنان:السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 41 درجة كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح في المناطق الداخلية احيانا.الإثنين: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تقارب معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. (الوكالة الوطنية)