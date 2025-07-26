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لبنان

اندلاع حريق في وادي الحجة وجهود مكثفة للسيطرة عليه

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:50
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 شب حريق كبير في وادي الحجة على اطراف مصيلح، من دون أن يكون ناجما عن أي استهداف، والدفاع المدني يحاول إخماده. (الوكالة الوطنية)
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