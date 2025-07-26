ناصرالدين رعى حملة توعية على أمراض الكلى المزمنة في KMC: الوقاية خط الدفاع الأول

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نظم مركز كسروان الطبي KMC حملة توعية على القصور الكلوي المزمن برعاية العامة الدكتور ركان نصر الدين وحضور نقيب الاطباء في الدكتور مقدسي، رئيس الطاقم الطبي في المركز الطبي للجامعة الاميركية في البروفسور سمير علم، مدير العناية الطبية في الدكتور جوزف الحلو ، مدير مستشفى بيروت الحكومي الدكتور ميشال فغالي وحشد من الاطباء والمختصين وإعلاميين.وألقى وزير الصحة كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في مناسبة صحية وإنسانية بامتياز، بهدف التوعية و الانتباه إلى أحد أخطر التحديات الصامتة في مجال الصحة، وهي : أمراض الكلى المزمنة. هذا النوع من الأمراض تظهر تداعياته متأخرة في حين انه ينهش في صمت ويهدد حياة الآلاف، ويُثقل كاهل النظام الصحي إذا لم يُكتشف ويُعالج في الوقت المناسب".أضاف: "ما يدعو للقلق هو أن الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، مثل ارتفاع ضغط والسكري، هي عوامل شائعة في مجتمعنا، وتنتشر بشكل متزايد نتيجة أنماط الحياة غير الصحية، وقلة الحركة، وسوء التغذية، والاستهلاك المرتفع للسكر والملح. وتشير آخر البيانات الوطنية إلى أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم بين البالغين اللبنانيين فوق 18 سنة تبلغ 34%، بينما تصل نسبة انتشار داء السكري من النوع الثاني إلى 10 و 5%. أما خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال عشر سنوات، فيبلغ حوالي 30% من اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا. وتُضاف إلى هذه المؤشرات ممارسات صحية مقلقة، حيث أن حوالي 54% من اللبنانيين مدخنون، و 70% يعانون من زيادة في الوزن، وأكثر من 32% يعانون من السمنة. كما أن أكثر من الثلث لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا".وتابع: "لهذا، فإن الوقاية تبقى خط الدفاع الأول، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل من خلال سياسات وطنية تتبناها الدولة. ونحن في وزارة الصحة، نعمل على تطوير هذه السياسات بما يشمل: التوعية بأهمية تخفيف استهلاك السكر والملح في ، تشجيع النشاط البدني ونشر ثقافة الحركة، تعزيز الفحوصات الدورية، لا سيّما للفئات الأكثر عرضة للخطر".وقال: "الوقاية تبدأ من الرعاية، والرعاية تبدأ من القرب من الناس. ومن هنا، نؤكد على الدور المحوري لشبكة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والتي تضم حوالي 300 مركزًا موزعين على مختلف الأراضي . هذه المراكز لا تقتصر على تقديم الاستشارة الطبية، بل تشمل الفحوصات المخبرية والتصويرية، وصرف الأدوية، وكل ذلك بكلفة رمزية، بهدف أن لا تكون القدرة المالية عائقًا أمام أي مواطن في الحصول على الرعاية. ولأننا نؤمن أن المريض يجب ألّا يُترك وحده في مواجهة المرض، فإن وزارة الصحة تغطي كلفة جلسات غسيل الكلى بنسبة 100% للمرضى غير المضمونين، وهذا نحرص على استمراره رغم التحديات الاقتصادية. كما تؤمن وزارة الصحة العلاجات المكلفة لمرضى الكلى الذين يعانون من الامراض المناعية وحالات ما بعد الزرع الكلى".أضاف: "إن مواجهة أمراض الكلى المزمنة لا تكون فقط في العيادات او غرف الطوارئ أو وحدات غسيل الكلى، بل تبدأ من المجتمع، من المدرسة، من المنزل، من السياسات الغذائية الوطنية، ومن حملات التوعية التي نُحيي مثلها اليوم إن هذه المناسبة ليست فقط للتوعية عن امراض الكلى المزمنة، بل هي دعوة لخلق بيئة صحية لكل فرد في ".وختم: "في الختام، أود أن أشكر مستشفى كسروان الطبي (KMC) على هذه المبادرة القيمة، وأشكر شركاءنا من الجمعيات الطبية، والقطاعين العام و الخاص، الذين يواصلون العمل بإيمان وطني كبير رغم التحديات. وشكرًا لجهودكم". (الوكالة الوطنية)