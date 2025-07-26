زياد الرحباني رحل.. وصور توثق مراحل من حياته

توفي اليوم الفنان اللبناني الكبير زياد عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

Advertisement

من أبرز أعمال زياد الرحباني مسرحياته الشهيرة "نزل السرور" و"شي فاشل" و"فيلم أميركي طويل" و"بالنسبة لبكرا شو"، التي تتميز بأسلوبها الساخر والنقدي. كما ألف الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام والبرامج التلفزيونية، وغنى العديد من الأغاني الفردية التي تعبر عن رؤيته الفنية والشخصية.