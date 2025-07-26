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لبنان

زياد الرحباني رحل.. وصور توثق مراحل من حياته

Lebanon 24
26-07-2025 | 04:34
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توفي اليوم الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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من أبرز أعمال زياد الرحباني مسرحياته الشهيرة "نزل السرور" و"شي فاشل" و"فيلم أميركي طويل" و"بالنسبة لبكرا شو"، التي تتميز بأسلوبها الساخر والنقدي. كما ألف الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام والبرامج التلفزيونية، وغنى العديد من الأغاني الفردية التي تعبر عن رؤيته الفنية والشخصية.
ليال الرحباني ابنة <a class='entities-links' href='/entity/1662024411/فيروز/ar/1?utm_term=PublicFigures-فيروز&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فيروز&id=125039&catid=0&pagetype=PublicFigures'>فيروز</a>.. رحلت في عز شبابها وشقيقتها ريما اتّهمت عمها منصور بإطلاق شائعة وفاتها ''أوفردوز'' | HawacomTV
فيلم أميركي طويل»... زياد الرحباني معاصراً
زياد الرحباني:عاطفتي بهذا التسلسل: أحب الله ثم البنات فالموسيقى! – مجلة الشبكة <a class='entities-links' href='/entity/1952878656/العراقية/ar/1?utm_term=PublicFigures-العراقية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-العراقية&id=169105&catid=0&pagetype=PublicFigures'>العراقية</a>,IMN Magazine
<a class='entities-links' href='/entity/1361735802/السيدة-فيروز/ar/1?utm_term=PublicFigures-السيدة-فيروز&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-السيدة-فيروز&id=77159&catid=0&pagetype=PublicFigures'>السيدة فيروز</a> وأولادها بصورة عائلية: "اكتمل النصاب" - Bintjbeil.org
بعد طول غياب صورة جديدة تجمع السيدة فيروز وابنيها زياد وهلي الرحباني - Musicnation - ميوزيك نايشن
ريما وزياد الرحباني يصدران بياناً تحذيرياً وهذا ما جاء فيه - أغاني أغاني
Classic - "كيفك انت؟.." قالت كلماتها فيروز لأبنها زياد الرحباني وانه هو بطل الاغنية والسبب بها موقف بينهما..حين هجر <a class='entities-links' href='/entity/1008237370/لبنان/ar/1?utm_term=PublicFigures-لبنان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لبنان&id=1486&catid=0&pagetype=PublicFigures'>لبنان</a> ليتزوج بحبيبته <a class='entities-links' href='/entity/1705178063/دلال/ar/1?utm_term=PublicFigures-دلال&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-دلال&id=131507&catid=0&pagetype=PublicFigures'>دلال</a> كرم، التي أنجب منها لاحقاً نجله المخرج <a class='entities-links' href='/entity/1011347180/عاصي/ar/1?utm_term=PublicFigures-عاصي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عاصي&id=1965&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عاصي</a> الرحباني.
بالفيديو.. 4 هدايا غنائية قدمها "الابن" زياد رحباني إلى "أمه" فيروز | مصراوى
زياد الرحباني "يرشق" امه فيروز بالهوية الفلسطينية!! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذا كان هدف الفنان زياد الرحباني من قوله لإحدى <a class='entities-links' href='/entity/1993440751/المحطات/ar/1?utm_term=PublicFigures-المحطات&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المحطات&id=175310&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المحطات</a> التلفزيونية "إن أمه فيروز هي من اصول فلسطينية" هو مجاهرة لكشف ...
A Tribute to Assi Rahbani 1923 - 1986 تحية إلى عاصي الرحباني - <a class='entities-links' href='/entity/121904/youtube/ar/1?utm_term=PublicFigures-youtube&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-youtube&id=44636&catid=0&pagetype=PublicFigures'>youtube</a>
تحية إلى روح عاصي الرحباني بذكرى وفاته 💔 1986 - 1923 "تجميع مقاطع صوت نادرة لزياد الرحباني عن عاصي " | زيـــاديـــات | Facebook
بين المدرسة الرحبانية وظاهرة زياد الرحباني: تكامل ام تناقض؟
彡عشاق فيروز彡 - فيروز جارة القمر برفقة أولادها وهم زياد، الذي ولد عام 1956م، هالي عام 1958م ليال عام 1960م ولكنها توفيت عام 1988م ريما عام 1965م، وهم من زوجها الموسيقار عاصي
بعد ظهوره في صورة مع والدته «جارة القمر».. معلومات عن «هلي» ابن فيروز | صور - بوابة الأهرام
 
14 اعترافاً لزياد رحباني في عيد ميلاده: حاولت قتل فيروز | مصراوى
 
Ziad Rahbani - Wikipedia
Ziad Rahbani: Abu Ali - Review - Vinyl Chapters
وفاة زياد الرحباني… رحيل صوت الغضب والحنين في وجدان لبنان - جنوبية
Ziad Rahbani: The lost artist
 
 
 
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