الان ضرغام يتعرض لحادث سير.. هذه تفاصيله

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تعرض مراسل قناة ورئيس بلدية عبرين الاعلامي ألان لحادث سير مروع في ما ادى الى اصابته بكسور، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد نقل على احد مستشفيات المنطقة وصفت حالته بالمستقرة.