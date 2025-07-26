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لبنان

الان ضرغام يتعرض لحادث سير.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-07-2025 | 04:50
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تعرض صباح اليوم مراسل قناة mtv ورئيس بلدية عبرين الاعلامي ألان ضرغام لحادث سير مروع في الصفرا جبيل ما ادى الى اصابته بكسور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد نقل على احد مستشفيات المنطقة وصفت حالته بالمستقرة.
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