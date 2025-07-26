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لبنان

وزير الثقافة ناعيًا زياد الرحباني: سنبكيه ونردد أغنياته

Lebanon 24
26-07-2025 | 04:53
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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة "اكس" ناعياً الفنان المبدعزياد الرحباني: "كنا نخاف من هذا اليوم، لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة. وتحولت الخطط لمداواته في لبنان او في الخارج الى مجرد افكار بالية لأن زيادا لم يعد يجد القدرة على تصور العلاج والعمليات التي يقتضيها. رحم الله رحبانيا مبدعا سنبكيه بينما نردد اغنيات له لن تموت".
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