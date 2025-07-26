وزير الثقافة ناعيًا زياد الرحباني: سنبكيه ونردد أغنياته

كتب الدكتور على حسابه عبر منصة "اكس" ناعياً الفنان المبدعزياد : "كنا نخاف من هذا اليوم، لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة. وتحولت الخطط لمداواته في او في الخارج الى مجرد افكار بالية لأن زيادا لم يعد يجد القدرة على تصور العلاج والعمليات التي يقتضيها. رحم الله رحبانيا مبدعا سنبكيه بينما نردد اغنيات له لن تموت".

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