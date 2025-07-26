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لبنان

خبر حزين جدّاً... وفاة طفل غرقاً في منتجع سياحيّ

Lebanon 24
26-07-2025 | 05:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الطفل ه.ع البالغ من العمر 12 عاماً، بعد غرقه في أحد المنتجعات السياحيّة في منطقة المنية.
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