لقاء في مصلحة الزراعة في بعلبك بحث في مشاكل القطاع الزراعي

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عقد لقاء في مصلحة الزراعة في ، بحث في مشاكل الزراعة والحلول الممكنة، وآليات التنسيق التي تساهم في خدمة المزارعين، حضره رئيس مصلحة الزراعة في الدكتور عباس الديراني، مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة شفيق شحادة ومعاونه يحيى شريف، نقابات المزارعين في "إنماء" الشيخ جهاد بلوق، رئيس نقابة الأشجار المثمرة ياسر خير الدين، رئيس نقابة القصابين علي عواضة، رئيس نقابة مزارعي البطاطا محمد حسن، رئيس نقابة المزارعين حسين شمص، رئيس نقابة أسواق الخضار باسل ، رئيس نقابة مربي الأسماك محمد عمرو، عضو نقابة مزارعي الحبوب ، عضو نقابة مربي النحل شعلان شهاب وعضو نقابة مربي الدواجن عادل .شحادةاستهل شحادة اللقاء، مشيرًا إلى "مشاكل القطاع الزراعي خاصة بعد التغيّر المناخي وجفاف معظم مصادر المياه في البقاعين الأوسط والشمالي، من هنا أهمية اللقاءات الدورية مع المعنيين في لاجتراح الحلول المناسبة التي تخفف من معاناة المزارعين".بلوقوبدوره أشار بلوق إلى أن "اتحاد إنماء" واللقاء الوطني للهيئات الزراعية الذي يضم ممثلين لكل المهتمين بالشأن الزراعي بكل قطاعاته في جميع المحافظات ، مع وزراء الزراعة المتعاقبين منذ أكثر من 20 سنة، كما عقدنا لقاء مع الوزير الدكتور نزار هاني والمدير العام المهندس لويس للبحث بشؤون وشجون القطاع الزراعي".وأضاف: "لدينا الكثير من المستجدات ومنها شح المياه والمشاكل الزراعية المتعلقة بها، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، وإلى دعم المزارعين الذين لم يتم التعويض عليهم عن الأضرار التي أصيبوا بها سواء نتيجة الطبيعية أو الحرب".واقترح بلوق "عقد لقاءات دورية بين مصلحة الزراعة والنقابات والاتحادات النقابية المعنية بالقطاع الزراعي، والتي لديها معطيات أدق التفاصيل بشأن الزراعة ومزارعي المنطقة، وهذه اللقاءات تشكل ضرورة لتحقيق المتابعة الحثيثة للمستجدات، واجتراح الحلول الملائمة".الديرانيولفت الديراني إلى أن "محافظة بعلبك تمتد على مساحة حوالي 3500 كلم2، أي ثلث مساحة لبنان، وركيزة اقتصادها القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني الذي يؤمن القسم الأكبر من موارد معيشة سكانها، أي انها منطقة زراعية بامتياز".ورأى أن "التغير المناخي والجفاف تؤكد الدراسات أنه سيمتد لغاية سنة 2050، وهذا يستدعي تغيير النمط الزراعي المتبع، والتوجه نحو أنواع من المزروعات تتحمل الجفاف، أو تتطلب كميات أقل من المياه، وتحسين نوعية الإنتاج، واعتماد العمل التعاوني، وغيرها من الخطوات العملية".وأكد الديراني أن "اللقاءات مع النقابات والاتحادات الزراعية مفيدة، فهدفنا على الدوام خدمة المزارع والوقوف إلى جانبه".