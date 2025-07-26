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لبنان

بيان من وزارة الماليّة... هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-07-2025 | 06:08
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أصدرت وزارة المالية بياناً نبهت فيه الى ضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم لتعبئة جميع الخانات ضمن النموذج ص14،
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وجاء في البيان:
"حيث أن المادة 3 من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 تنص على انه يجاز للـمكلفين تأدية رسم الطابع الـمالي الـمتوجب عن الـمعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل الآليات،...... وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/الـمؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي،

وحيث أن القرار المذكور أعلاه قد حدد نطاق استخدام ص14 بالمعاملات التي تنجز لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات فقط وبالتالي إن استيفاء وتسديد رسم الطابع المالي عن مستندات وعقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات عبر استخدام نموذج ص14 غير مقبول حالياً.
لـــــــذلك، تنبه وزارة المالية الشركات المتعاقدة معها لقبض الضرائب والرسوم إلى ضرورة التأكد من تعبئة جميع الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار. وتُحيط المواطنين علماً بضرورة التقيّد بأحكام القرار 768/1 المذكور أعلاه واستخدام النموذج ص14 لتسديد رسم الطابع المالي عن المعاملات التي تُنجز فقط لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وضرورة تعبئة جميع الخانات بشكل صحيح، وتسديد رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار والبالغ 100.000 ل.ل."
 
 
 
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