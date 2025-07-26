حماده: أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع

Advertisement

نعى النائب الفنان . وقال في بيان: "رحل أبرز رموز الزمن الجميل حيث كانت تعانق الإبداع اللبناني وتنعشه دون أن تشوهه أو تعطله. زواج جميل عريسه زياد ، بحيث دغدغ أجيال كاملة من فيلمه الأميركي الى العنوان الذي لا زال اليوم مطروحاً: " بالنسبة لبكرا شو".أضاف: "أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع المتعانقين في شخص وعائلة".وختم: "أحرّ التعازي لفيروز وآل الرحباني جميعاً وللبنان".