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لبنان

حماده: أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع

Lebanon 24
26-07-2025 | 06:38
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نعى النائب مروان حماده الفنان زياد الرحباني. وقال في بيان: "رحل أبرز رموز الزمن الجميل حيث كانت الثورة تعانق الإبداع اللبناني وتنعشه دون أن تشوهه أو تعطله. زواج جميل عريسه زياد الرحباني، بحيث دغدغ أحلام أجيال كاملة من فيلمه الأميركي الطويل الى العنوان الذي لا زال اليوم مطروحاً: " بالنسبة لبكرا شو".
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أضاف: "أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع المتعانقين في شخص وعائلة".

وختم: "أحرّ التعازي لفيروز وآل الرحباني جميعاً وللبنان".
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