الجيش يوقف 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

صدر عن البيان الآتي:

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أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من في مناطق: القرعون وخربة قنافار – ، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي – ، وبريح – ، 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة المواطن (ز.س.) لإطلاقه النار باتجاه أشخاص وإصابتهم ومحاولته سلبهم.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.