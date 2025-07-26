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لبنان

الجيش يوقف 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

Lebanon 24
26-07-2025 | 06:50
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات في مناطق: القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ز.س.) لإطلاقه النار باتجاه أشخاص وإصابتهم ومحاولته سلبهم.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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