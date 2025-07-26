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لبنان

بعد سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة... بيان للجيش

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:02
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت بتاريخ 26 /7 /2025 مسيّرة في خراج بلدة  ميس الجبلمرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية، وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.
 
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