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لبنان
بعد سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة... بيان للجيش
Lebanon 24
26-07-2025
|
07:02
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صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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في ظل مواصلة العدو
الإسرائيلي
اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت بتاريخ 26 /7 /2025 مسيّرة في خراج بلدة
ميس الجبل
–
مرجعيون
للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية، وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.
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