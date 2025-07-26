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لبنان

فيديو طريف لزياد الرحباني.. ماذا قال عن الجنوب؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:01
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل زياد الرحباني تحدث فيه بأسلوب ساخر عن الفترة التي قضاها في جنوب لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1990.
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وسردَ الرحباني أمام مجموعة من الحاضرين تفاصيل عاشها في أحد الأماكن التي أقام فيها خلال تلك الحقبة، متحدثاً عن وقائع عاشها وأدت إلى إضحاك الحاضرين.
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
 
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