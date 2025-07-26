فيديو طريف لزياد الرحباني.. ماذا قال عن الجنوب؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل تحدث فيه بأسلوب ساخر عن الفترة التي قضاها في خلال بين عامي 1975 و 1990.

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وسردَ أمام مجموعة من الحاضرين تفاصيل عاشها في أحد الأماكن التي أقام فيها خلال تلك الحقبة، متحدثاً عن وقائع عاشها وأدت إلى إضحاك الحاضرين.

التفاصيل في الفيديو المُرفق: