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لبنان

مسيرة حاشدة في صيدا رفضًا لحرب الإبادة في غزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:02
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شهدت مدينة صيدا، مسيرة حاشدة نظمتها القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية والمؤسسات الشبابية والكشفية والهيئات الأهلية والعلمائية، رفضًا لحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستنكارًا لسياسة التجويع والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر منذ سنوات. وقد جابت المسيرة شوارع المدينة بدءاً من ساحة الشهداء وصولاً حتى ساحة النجمة، وسط رفع الإعلام الفلسطينية والحزبية، وهتافات غاضبة دعمًا لغزة وأهلها ورفضًا للموقف العالمي المتخاذل.
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عبد الهادي

وألقى ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي كلمة قال فيها: "من صيدا المقاومة إلى غزة البطولة، نوجّه اليوم صرخة وجع ووفاء، فهذه المسيرة ليست فقط تضامنًا مع أهلنا في القطاع، بل هي إعلان واضح أن جراح غزة تنزف في قلب كل حرّ على هذه الأرض، وأن ما يجري في غزة إبادة بحق شعب بأكمله، بتجويعه وقصفه وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة".

وأضاف: " الاحتلال يحارب الفلسطينيين بكل الطرق والوسائل بهدف تركيع الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ووطنه"، مؤكدًا أن "العالم اليوم مطالب بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل فوري على وقف عدوان الاحتلال وجرائمه".

واكد" ان غزة رغم الجراح، لن تنكسر فستبقى كالطود الشامخ في وجه أعتى آلة قتل عرفها التاريخ الحديث". 

كما ألقيت كلمات أكدت "ضرورة وقف العدوان الصهيوني الغاشم، وفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تعدت الوصف والعقل الإنساني."

قطاع صيدا في حزب الله 

وفي هذا الاطار، شارك قطاع صيدا في "حزب الله" في المسيرة الغاضبة التي نظمت بعنوان "صرخة الجوع من صيدا الأبية الى غزة الابية" التي انطلقت من ساحة الشهداء في مدينة صيدا الى ساحة النجمة مرورا بشارع رياض الصلح في المدينة دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بحرب الإبادة اليومية والمجازر الوحشية البربرية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، في سابقة خطيرة ضد الإنسان المدني الذي تحميه القوانين الدولية من الاعتداء أثناء الحروب.

تقدم المشاركين مسؤول قطاع صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر ولفيف من العلماء وشخصيات اجتماعية ومخاتير وعدد من كوادر حزب الله إلى جانب حشد شعبي كبير من مدينة صيدا وجوارها.
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