البزري عرض ووفدا من "الجبهة الديمقراطية" التطورات في غزة

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استقبل النائب البزري وفدًا قيادياً من " لتحرير " برئاسة مسؤول الجبهة في يوسف أحمد، وضمّ الوفد أعضاء القيادة: تيسير عماد، عثمان، وأحمد خطار، بحضور كامل شريتح.وكان بحث في الأوضاع العامة والتطورات الميدانية في ، إضافة إلى واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة.وأكد الطرفان "أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني، وضرورة توحيد المواقف لمواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها في الداخل والخارج".وأكد البزري ثبات موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورفضه لسياسات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار التي تمارس بحق أهل غزة ورفضه لسياسات القضم والضم التي يُمارسها العدو في ، وكان آخرها قرار الكنيست الخطير.