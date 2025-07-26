بري ناعيا زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر

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نعى الفنان . وقال: " من دون زياد اللحن حزين.. والكلمات مكسورة ...والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت".وختم: "أحر التعازي للعظيمة لآل وكل اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني الذي جسد لبنان الحلو كما أحبه فنظمه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية وداعاً زياد".