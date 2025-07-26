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لبنان

بري ناعيا زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر

Lebanon 24
26-07-2025 | 06:10
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نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الفنان زياد الرحباني. وقال: "لبنان من دون زياد اللحن حزين.. والكلمات مكسورة الخاطر ...والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت".
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وختم: "أحر التعازي للعظيمة فيروز لآل الرحباني وكل اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني الذي جسد لبنان الحلو كما أحبه فنظمه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية وداعاً زياد".
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